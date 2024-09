Giuseppina Porcaro vedova del vicequestore Cusano, il cordoglio del sindaco Olivero

Il Sindaco di Biella, Marzio Olivero, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppina Porcaro vedova del vicequestore Francesco Cusano, medaglia d'oro al valor civile:

"C'è molto cordoglio in città per la scomparsa di Giuseppina Porcaro, mancata giovedì 19 settembre all'età di 88 anni. Lo scorso primo settembre partecipò accanto a me alla consueta cerimonia di commemorazione del marito ucciso dalle brigate rosse nel 1976. Nonostante la tragedia, Giuseppina Porcaro ha deciso di rimanere a Biella partecipando alla vita sociale della città e tenendo vivo il ricordo del marito con la presenza discreta e costante a tutte le manifestazioni istituzionali della Polizia di stato. A nome mio e di tutta l'Amministrazione del comune di Biella porgo le più sincere e profonde condoglianze al figlio Maurizio e a tutta la famiglia".