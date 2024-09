A Chiavazza i funerali di Rocco Marotta

In queste ore, è arrivato il via libera della Procura per la celebrazione dei funerali di Rocco Marotta, il 44enne di Chiavazza rimasto investito dall'auto del fidanzato della figlia sulla cui dinamica sono in corso gli accertamenti di rito. Il fatto di cronaca era avvenuto lo scorso 30 agosto, al termine di una lite nel parcheggio dell'ospedale tra i due uomini.

Le esequie, affidate alle Onoranze Funebri Defabianis, avranno luogo alle 11 di mercoledì 25 settembre nella chiesa parrocchiale di Chiavazza, a Biella. Sempre qui, verrà recitato il Santo Rosario, previsto per stasera, alle 19.15.