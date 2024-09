Biella, è morto l'uomo investito dal fidanzato della figlia: aveva 44 anni

Non ce l'ha fatta Rocco Marotta, il 44enne di Chiavazza che, nelle scorse settimane, era stato investito dall'auto del fidanzato della figlia. È morto questa mattina all'Ospedale degli Infermi di Ponderano, dove era stato trasferito dopo il primo ricovero al nosocomio di Novara.

Purtroppo le sue condizioni di salute si sono aggravate fino al tragico epilogo. Il fatto di cronaca era avvenuto lo scorso 30 agosto. Stando alle ricostruzioni del caso, era scoppiata una lite nel parcheggio dell'ospedale tra i due uomini. Alla base dell'alterco sembra proprio la contrarietà del genitore alla relazione tra la figlia e il 26enne. I toni sarebbero presto degenerati fino al sinistro che ha portato al grave ferimento dell'uomo.

Il giovane si era poi portato in Questura per spiegare la sua versione dei fatti, ribandendo ogni estraneità circa l'investimento. Arrestato in seguito con l'accusa di tentato omicidio, in sede di convalida era stato scarcerato con la riqualificazione del capo d'imputazione in lesione aggravate.