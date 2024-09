Dolore e profondo cordoglio a Biella per l'estremo saluto a Rocco Marotta, il 44enne di Chiavazza scomparso in circostanze tragiche.

Lo scorso 30 agosto l'uomo era rimasto investito dall'auto condotta dal fidanzato della figlia, sulla cui dinamica sono in corso gli accertamento di rito, al termine di una lite avvenuta nel parcheggio dell'ospedale. In tanti hanno raggiunto la chiesa parrocchiale del rione per stringersi al dolore della famiglia e degli amici.