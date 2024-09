Running, Samuel Faella a Sparthlon, pronto ad affrontare una sfida leggendaria.

Il prossimo 28 settembre, Samuel Faella, ultramaratoneta biellese, si prepara ad affrontare una delle gare di ultradistanza più iconiche e impegnative al mondo: la Spartathlon. Questa competizione, che si snoda su un percorso di 245 km, rievoca l’epica corsa di Fidippide, il soldato greco inviato a Sparta nel 490 a.C. per chiedere aiuto nella guerra contro i Persiani. Faella e altri 394 atleti partiranno dall’Acropoli di Atene e raggiungeranno la statua di Re Leonida a Sparta, attraversando paesaggi mozzafiato e sfidando il leggendario monte Partenio al 160º km, con un dislivello di 1200 metri.

La Spartathlon è nota non solo per la sua valenza storica, ma anche per le difficoltà tecniche: lungo il percorso sono presenti 75 cancelli orari da superare, con tempi molto stretti da rispettare, rendendo la gara una delle più selettive e prestigiose nel mondo dell’ultramaratona.

Samuel Faella è stato selezionato per rappresentare l'Italia, insieme ad altri 14 atleti, grazie alle sue eccellenti prestazioni nelle competizioni di ultradistanza. Tra le sue imprese recenti, spicca il 9º posto assoluto alla Ultra Milano-Sanremo del 2023, gara che gli ha permesso di qualificarsi per la Spartathlon. Nel suo curriculum sportivo si contano anche partecipazioni a gare di fama mondiale come il TOR nel 2019, l’UTMB nel 2022 e il TDS nel 2023, oltre ad aver ottenuto un secondo posto alla gara di 24 ore a Cinisello Balsamo.

La preparazione per la Spartathlon ha visto Samuel partecipare a diverse competizioni rilevanti, tra cui la 100 km del Passatore e la 100 km di Asolo, dimostrando una costante progressione e un’attenzione meticolosa nella preparazione atletica, sotto la guida dell’allenatore Paolo Vialardi. Samuel gareggia per la società Pietro Micca Biellarunning, portando alto il nome della sua città in contesti internazionali.

Con grande determinazione e una preparazione impeccabile, Faella si appresta a vivere un’esperienza che riunisce lo sport alla leggenda, proiettando il suo spirito competitivo lungo le strade della storia.