Sport e salute: come il movimento protegge futuro, a Quaregna Cerreto la Festa dello Sport

A Quaregna Cerreto la Festa dello Sport: al via la 1a edizione - Servizio di Alessandro Bozzonetti per Newsbiella.it.

Si è svolta oggi con grande entusiasmo la prima edizione della Festa dello Sport, dedicata all’attività fisica, al benessere e alla socialità per grandi e piccini.

L’evento organizzato dalla Pro Loco AQuaregna in collaborazione con il Comitato Giochi Intercomunali si è tenuto presso il Campo sportivo di Piazza Verdi e nelle aree limitrofe, accogliendo la partecipazione attiva di tutta la comunità.

“L’evento – dichiarano gli organizzatori - mira a coinvolgere persone di tutte le età: "L’obiettivo è quello di avvicinare la cittadinanza allo sport, dai giovani ai meno giovani. Abbiamo previsto attività per persone da 0 a 99 anni, ma se arriva qualcuno di 100 anni, lo accogliamo volentieri!"

La giornata ha offerto un ricco programma di esibizioni sportive e prove gratuite di discipline come atletica, calcio, pallamano, yoga e zumba, ma anche tecniche di benessere come il Feldenkrais. Al pomeriggio le attività si concentreranno su queste pratiche: "Yoga, taiji e altre esperienza con la presenza dell'ASL e delle massaggiatrici, che offriranno trattamenti olistici”.

Una prima edizione che ha posto le basi per un appuntamento che, ci si augura, possa diventare una ricorrenza annuale. Il movimento e le buone pratiche rappresentano un aspetto di cruciale importanza per la salute delle persone e di tutta la comunità. Attività come quella proposta dalla Pro Loco di Quaregna Cerreto promuovono uno stile di vita sano, coinvolgendo associazioni ed enti del territorio, creano un senso di comunità e contribuiscono allo sviluppo e alla conoscenza delle professioni legate al benessere.

Salute fisica e benessere mentale: molteplici gli aspetti positivi che si riflettono sulla qualità della vita e della propria psiche. Prendersi cura del proprio corpo attraverso lo sport è una forma di prevenzione attiva che non solo migliora la salute, ma contribuisce a uno stile di vita più sano e consapevole, rafforzando le difese naturali dell'organismo e promuovendo il benessere generale.