“Guerra o Terra? sperare ed agire con la Creazione”: si celebra la Giornata ecumenica per la custodia del creato

Dopo il successo della Giornata Ecumenica per la Custodia del Creato 2023 a Villa Piazzo, Pettinengo, quest'anno la celebrazione assume una nuova veste. Con il tema “Guerra o Terra? Sperare ed agire con la creazione”, la manifestazione si articola in tre giornate, dal 26 al 28 settembre 2024, proponendo un dialogo tra pace e salvaguardia del creato.

Giovedì 26 settembre, Francesco Vignarca, giornalista e coordinatore nazionale della Rete Italiana per il Disarmo, aprirà le celebrazioni con un incontro dedicato agli studenti delle scuole superiori di Biella, per poi proseguire la sera a Palazzo Gromo Losa, dove discuterà la cultura della pace e la non proliferazione delle armi atomiche.

Venerdì 27 settembre, sarà la volta della “Route di Pace”, una marcia che vedrà giovani di tutte le età camminare da Biella a Oropa, riflettendo sul percorso tracciato dalla Route Internazionale di Pax Christi del 1964. Questo pellegrinaggio rappresenta un momento di unione e condivisione, culminando con il pernottamento e ristoro a Oropa.

La giornata di sabato 28 settembre sarà dedicata alla Celebrazione della Giornata Ecumenica Regionale per la Salvaguardia del Creato. Dopo il ritrovo alle 9.30 a Oropa, Fabrizio Garbarino e Nicolas Marzolino guideranno un dibattito su terra e guerra. La mattinata proseguirà con l'inaugurazione della mostra “Il mondo visto da un’altra prospettiva” e con una preghiera ecumenica alle 12.00. Nel pomeriggio, alle 14.30, sarà proiettato il documentario “The Letter”, ispirato all'enciclica Laudato si' di Papa Francesco.