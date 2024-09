Biella, uomo investito da un'auto in viale Roma

Sembra che abbia riportato ferite da codice verde l'uomo che, nella tarda mattinata di oggi, 18 settembre, è stato investito da un'auto.

È successo in viale Roma, a Biella. Sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza al malcapitato. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.