A Vigliano, Chiebbia sotto osservazione VIDEO

Anche il torrente Chiebbia a Vigliano resta sotto stretta osservazione nelle ultime ore a causa del maltempo che sta interessando il Biellese. Nonostante le intense precipitazioni, al momento la situazione sembra essere sotto controllo.

Le autorità comunali e i tecnici della protezione civile stanno monitorando costantemente il livello dell'acqua, in un contesto in cui la Regione Piemonte ha diramato un’allerta rossa per rischio idrogeologico. I recenti rovesci hanno infatti causato un innalzamento del livello del torrente, ma al momento non si registrano esondazioni né situazioni critiche sul territorio viglianese.

La popolazione è comunque invitata alla prudenza, soprattutto nelle aree prossime ai corsi d’acqua e alle zone a rischio frana.

L'ondata di maltempo, prevista proseguire anche nelle prossime ore, continuerà a essere seguita da vicino anche nel resto della provincia, dove si segnalano già alcuni disagi alla viabilità e piccoli smottamenti.