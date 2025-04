Pianta a terra fra Andorno e Pettinengo: ripristinata la viabilità VIDEO

Nella serata di ieri, mercoledì 16 aprile, intorno alle ore 23.00, una pianta è caduta sulla strada che collega Andorno Micca a Pettinengo, in via Capisano - frazione Golzio, bloccando temporaneamente la circolazione dei veicoli. L’episodio, causato dal dissesto per le forti piogge, ha reso impraticabile il tratto in entrambe le direzioni. Tempestivo l’intervento della Protezione Civile che, giunta sul posto e segnalato il pericolo, ha sgomberato l’area nel giro di pochi minuti, ripristinando la viabilità e mettendo in sicurezza l’area.

Nonostante la messa in sicurezza delle strade, si consiglia di prestare massima attenzione, a causa di diversi allagamenti, cedimenti e piante a terra dovute al dissesto idrogeologico.