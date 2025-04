Pianta a terra a Pettinengo: chiusa via Italia - Frazione Azario.

È degli ultimi minuti la segnalazione del Comune di Pettinengo che invita i cittadini alla massima prudenza. In mattinata una pianta di modeste dimensioni ha occupato la carreggiata in via Italia – frazione Azario di sotto, impedendo il transito dei veicoli.

“L'amministrazione comunale, con il gruppo di volontariato di protezione civile, è al lavoro per risolvere quanto prima. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione e a ridurre al minimo gli spostamenti fino alla fine dell'emergenza.”