Occhieppo Inferiore, maltempo: torrenti sotto controllo, è emergenza blackout

Dalle 18 di ieri mercoledì 16 aprile a Occhieppo Inferiore è stato attivato il COC della Protezione Civile comunale. I torrenti sono al momento sotto controllo, destano invece più preoccupazione le continue interruzioni di luce. In alcune zone del paese la corrente elettrica manca di ieri alle 18.

La sindaca Monica Mosca da ieri è in prima linea per monitorare la situazione: "Sia nella notte che in questo momento i torrenti sono sotto controllo - spiega - . Il problema sono le interruzioni dell'energia elettrica in particolare in via del Fuoco, via Fornace, Via Miglietti, via Caralli e parte di via San Clemente. Per i cittadini che hanno bisogno di ricaricare i cellulari invito a venire in Comune. Enel comunica che a causa delle condizioni meteo su tutta la valle Elvo e il Piemonte Orientale non riesce a intervenire a breve. Ho chiesto una previsione ma non sono in grado di fornirla. I controlli sul territorio sono presenti, la viabilità al momento non risulta compromessa. L’allerta prosegue per tutta la giornata, si prega di prestare la massima attenzione".

Tra i membri del gruppi della Protezione Civile comunale ci sono anche due giovanissimi, Beatrice Oliviero di 24 anni e Leonardo Vezzù di 19, che da ieri partecipano al monitoraggio del territorio e nella giornata di oggi proseguiranno il censimento dei palazzi tra via Martiri e via Muzzano iniziato mesi fa da Beatrice quando prestava servizio servizio civile a Occhieppo Inferiore . "La situazione è sotto controllo al momento - spiega la sindaca - , ma ci sono abitazioni che si trovano lungo la 338 troppo vicine al ponte sull'Elvo, e per sicurezza preferiamo fare un censimento per essere preparati in caso di necessità di evacuazione".