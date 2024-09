Da 35 anni coppia di 65enni si divide tra Parabiago e Casapinta, la storia: “Innamorati del Biellese”

Non ci stancheremo mai di dirlo. Il Biellese è un bel posto dove vivere e metter sù famiglia. Ne sono convinti anche Roberto Vergaglia e Marisa Belloni, coppia milanese di 65enni che, da 35 anni, si divide tra Parabiago e il comune di Casapinta.

“Appena ne abbiamo l'occasione lasciamo la Lombardia e ci rifugiamo nel nostro piccolo angolo di paradiso – confidano - Siamo innamorati di queste zone”. Il colpo di fulmine è avvenuto per caso, con la nascita del loro secondo figlio. “Eravamo in cerca di un'abitazione, specialmente da queste parti – spiegano - Ci è sempre piaciuta la tranquillità e la montagna. Un giorno, su un magazine di settore, siamo venuti a conoscenza di questa occasione e non ci abbiamo pensato due volte”.

Una seconda abitazione immersa nella quiete e nel verde, dove i figli e i nipoti della coppia sono cresciuti lontano dallo stress della grande città. “Sono più felici a Casapinta che al mare – affermano – Siamo commercianti, viaggiamo spesso e conosciamo bene la realtà di Milano e del suo hinterland. Per questo, ribadiamo con forza la bellezza di questi luoghi, ottimi per stabilirsi assieme ai propri cari. La gente è cordiale, i prezzi sono vantaggiosi, non si può chiedere di meglio. Consigliamo a tutti di venire da queste parti, qui c'è tutto per essere felici”.

L'unico appunto è la chiusura di alcuni negozi. “Negli ultimi anni il loro numero è calato, assieme ad altri servizi, ed è un vero peccato – sottolineano – Forse, i giovani potrebbero riscoprire le zone di montagna e rimettere in piedi queste realtà a beneficio loro e di tutta la comunità”.