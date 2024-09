La Juventus Women è pronta ad affrontare la super sfida contro il PSG nel match d’andata del Round 2 della UEFA Women’s Champions League 2024/25: una partita che andrà in scena allo stadio "Pozzo-La Marmora" di Biella, in programma mercoledì 18 settembre, alle 19, valida per l’accesso alla fase a gironi.