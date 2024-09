Innovazione e crescita al BIDIGITAL con l'Hackathon organizzato da TXT GROUP con la collaborazione di BIYOUNG

SELLALAB di Biella si prepara a ospitare un evento imperdibile per tutti gli appassionati di tecnologia e innovazione: il BIDIGITAL Hackathon, organizzato da TXT GROUP in collaborazione con l’associazione giovanile BIYOUNG.

Un appuntamento di tre giorni, dal 4 al 6 ottobre, dedicato a studenti e giovani professionisti desiderosi di mettersi in gioco e dimostrare le proprie abilità accanto a team di esperti del settore. Un'opportunità per sviluppare il futuro durante l’hackathon, i partecipanti avranno l'opportunità di lavorare fianco a fianco con i professionisti di TXT GROUP per ideare e sviluppare progetti innovativi.

Le idee più promettenti saranno presentate direttamente ai manager dell’azienda, offrendo ai giovani talenti la possibilità di farsi notare e di dimostrare le proprie competenze in un ambiente stimolante e competitivo.

Cos'è un hackathon?

È un evento di innovazione tecnologica aperto a tutti dove sono presenti programmatori, designer, esperti di marketing e altri professionisti si uniscono per creare soluzioni originali in un breve lasso di tempo, solitamente 24-48 ore. È un laboratorio di idee in cui sperimentare nuove tecnologie, lavorare in team su progetti reali e apprendere rapidamente in un contesto dinamico e collaborativo.

Perché partecipare?

Partecipare a un hackathon come il BIDIGITAL significa entrare in un ambiente dove l’apprendimento è rapido e pratico. È un’opportunità unica per acquisire nuove competenze, mettersi alla prova e confrontarsi con problemi reali, cercando soluzioni innovative sotto pressione. Oltre all’opportunità di networking con professionisti del settore, gli hackathon permettono di stringere relazioni che possono rivelarsi fondamentali per future collaborazioni o opportunità di carriera. Un’esperienza che segna il futuro Prendere parte a un hackathon di questo calibro non arricchisce solo il curriculum, ma rappresenta anche una crescita personale significativa. L’esperienza è intensa e coinvolgente, un’occasione per ampliare le proprie competenze e, magari, per sviluppare un’idea destinata a diventare il prossimo grande successo nel mondo della tecnologia.

Non perdere questa occasione unica. Candidati subito e preparati a dare vita a qualcosa di straordinario.

Per maggiori informazioni e per presentare la tua candidatura, visita il sito di BIyoung.