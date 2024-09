Biella Motor Team impegnata su tre fronti

Neanche il tempo per festeggiare i successi ottenuti lo scorso week end al Rally del Rubinetto e per la scuderia Biella Motor Team è già ora di pensare agli appuntamenti del fine settimana. A Brescia va in scena il Rally 1000 Miglia valido per il Campionato Italiano Rally per auto moderne di cui è il sesto e penultimo appuntamento.

Nella gara lombarda il sodalizio piemontese schiera il navigatore Alessandro Mattioda che correrà con il pilota bresciano “Linos” su una Skoda Fabia evo di classe Rally2. Il loro numero di gara è il 33. Al via anche un altro navigatore, Luigi Cavagnetto, a fianco del giovane pilota canavesano Alessandro Forneris su una Skoda Swift Sport Hybrid di classe Ra5H.

Avranno il numero 147 sulle fiancate. Gli amanti dei rally storici hanno a disposizione due appuntamenti, in Piemonte si corre il Grappolo Storico mentre la provincia di Verona “risponde” con il Rally del Veneto. La Biella Motor Team a San Damiano d’Asti schiera con il numero 18 Luca Valle che porta all’esordio la figlia Sara sull’abituale Porsche 911 SC del 3° Raggruppamento. Con il numero 34 ci sono il presidente Claudio Bergo ed il Direttore sportivo Eraldo Botto sull’abituale Toyota Celica ST165 del 4° Raggruppamento.

Il 41 è invece stato assegnato alla Peugeot 205 GTI del 4° Raggruppamento di Gionata Pirali ed Eleonora Coreggia, dietro di loro Primino Clerico ed Enrico Fraglia con una Peugeot 309 GTI, sempre del 4° Raggruppamento. Con il 45 è iscritta invece la Porsche 911 Carrera del 2° Raggruppamento di Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini, con una 911 SC del 3° Raggruppamento e con il numero 48 ci saranno invece Daniele Richiardone e Mauro Cairati. Al Rally del Veneto che ha la sua base a Cellore, in provincia di Verona, parteciperanno con il numero 27 su una Porsche 911 Carrera del 4° Raggruppamento Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo mentre con il numero 60 ci sarà la navigatrice Roberta Steffani al fianco di Alberto Maria Savini su un’Opel Kadett GT/E.

Il numero 51 è quello della Fiat Uno Turbo del 4° Raggruppamento su cui correrà la navigatrice Denise Bolletta assieme al pilota Saverio Da Campo.