Minibasket, Biella Next e BFB uniti per lo sport: le attività per bambini dai 5 ai 12 anni.

Biella Next e BFB (Basket Femminile Biellese), annunciano la nascita di un rapporto di collaborazione tecnica e sportiva che coinvolgerà da quest’anno i bambini dai 5 ai 12 anni.

I progetti scuola ed il centro minibasket di Biella Next sono stati potenziati da questa stagione, con la presenza di 5 gruppi squadra:

• Pulcini e Paperine– annate 2018-2019;

• Scoiattoli e Libellule – annate 2016-2017;

• Aquilotti e Gazzelle Small – annata 2015;

• Aquilotti e Gazzelle Big – annata 2014;

• Esordienti – annata 2013;

L’attività verrà svolta in collaborazione con BFB, oltre che nei consueti spazi della Palestra Rivetti e di Vigliano, anche presso la Palestra dei Salesiani di Via Galilei, casa del settore giovanile di BFB: “Siamo molto soddisfatti dell’accordo con BFB - annuncia il presidente Rossoblu, Pier Giorgio Castelli -, ci consentirà di poter conseguire un maggior reclutamento femminile e accoglierà le giovani atlete al termine delle partite”.

Dal consiglio direttivo BFB un grande apprezzamento “…siamo contenti di questa nuova collaborazione, torniamo ad investire sul minibasket in centro a Biella con la palestra Salesiani, l'obiettivo è accogliere le bambine e le ragazze che iniziano in squadre miste, per poi proseguire nelle categorie superiori in Under 13 e Under 14”.

Le attività del centro sono iniziate questa settimana.