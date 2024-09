Biella Motor Team si qualifica alla finale di Coppa Italia.

Grandi soddisfazioni in casa Biella Motor Team. La scuderia presieduta da Claudio Bergo, oltre a Stefano Serini in classe N4 nella Coppa Rally di Zona 5 con i risultati ottenuti al Rally del Rubinetto, che era in programma tra sabato 7 e domenica 8 settembre attorno al lago d’Orta, ha ottenuto la matematica certezza di altre due vittorie di classe in Coppa Rally di Zona 1. Vittorie che automaticamente qualificano gli equipaggi alla finale unica di Coppa Italia, il Rally della Lanterna a Genova ad inizio novembre.

Per Massimo Lombardi ed Erika Bologna con la loro Peugeot 208 GT Line, dopo una stagione ad alto livello, è arrivata la vittoria in classe Rally4 nella CRZ1: sono stati sufficienti i punti del secondo posto di classe al “Rubinetto” dove hanno chiuso con un bel quattordicesimo posto assoluto. L’altra certezza matematica è quella della vittoria nella classe N2 di Coppa Rally di Zona 1 per Alessandro Colombo: una certezza arrivata grazie alla prova di forza messa in mostra al Rally del Rubinetto dove, assieme ad Alberto Bobba sull’abituale Peugeot 106 Rallye, ha vinto la classe infliggendo quasi due minuti a tutti gli avversari. Nella generale si sono classificati quarantaquattresimi. Nella stessa classe il navigatore Nicolò Ciancia, in gara con Michael Morandi su un’altra 106 Rallye, ha chiuso quarto e sessantunesimo nella generale.

La Biella Motor Team ha poi monopolizzato la classe K10 vinta da Stefano Cerri e Deborah Manfrinati con una Citroën Saxo Kit precedendo la Peugeot 206 XS di Alberto Corsi e Denise Bolletta. Nella stessa classe quarta piazza per il navigatore Ermanno Battaglin al fianco di Ernestino Monti su un’Opel Corsa Kit, rientrati in gara con il “superally” dopo un problema accusato nella prima giornata del rally. Per loro posizione, rispettivamente, numero 47, 50 e 71 nella classifica generale.

Qualche problema alla vettura, una Citroën Saxo VTs di classe RS 1.6 P per Davide Pantone e Mattia Signorelli che si sono piazzati settantottesimi assoluti e secondi di classe. Già sulla prima prova speciale, purtroppo, si è invece conclusa la gara di Andrea Dentella e Fabrizio Cerruti Rigozzo, al via con una Renault Clio RS di classe RS 2.0.

Nello stesso week end in provincia di Cuneo si è svolto lo slalom Garessio-San Bernardo. Tra le auto storiche terza piazza per Elio Baldi su Lancia Stratos mentre il fratello Giovanni ha chiuso alle sue spalle con una Fiat 124 Abarth.