Lutto in Valsessera per la morte di Luigi Tonella, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 75 anni. Molto noto nella zona, specialmente per la sua professione di disegnatore tessile. In molti ne hanno apprezzato le qualità umane e professionali.

Il Santo Rosario, seguito dalla Santa Benedizione, verrà recitato a Crevacuore alle 15.30 di domani, 11 settembre, nella chiesa parrocchiale.