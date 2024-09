A Oropa il torneo di pickleball

L'ASD e C. Conca d'Oropa propone una versione sull'erba dello sport che sta spopolando in America: il Pickleball.

Il programma del torneo, in programma sabato 14 settembre, sarà il seguente: alle 10.00 ritrovo presso Polisportivo in piazzale Busancano; alle 10.30 inizio torneo singolo; alle 12.30 sospensione per pranzo (sarà a disposizione il servizio di panini caldi con salamelle, hamburgher, hot-dog, verdure varie); alle 14.00 finali torneo; alle 15.00 torneo di doppio a baraonda aperto a tutti; alle 17.00 premiazione tornei con premi offerti dai partner: Menabrea, Bottalla, De Mori.

Per info: concadoropa24@gmail.com – 333 1141448