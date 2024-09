La Stracada, la carica degli oltre 500 per la 45° edizione FOTO e VIDEO

La Stracada, la carica degli oltre 500 per la 45° edizione (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

Pubblico delle grandi occasioni a Biella per l'edizione numero 45 de “La Stracada”: oltre 500 iscritti per la storica corsa podistica non competitiva di 10 chilometri, di scena nella prima serata di oggi, 7 settembre, per le vie della città.

A fare gli onori di casa il sindaco Marzio Olivero che ha dato il via all'evento organizzato dai valenti membri del Rotaract Club di Biella. La partenza ha avuto luogo al Palapajetta, sotto lo sguardo attento di cittadini, famiglie e appassionati di sport. L'intento, come tutti gli anni, è benefico: il ricavato, infatti, andrà all'Auser Cossato.

Al termine della manifestazione, è stato il turno delle premiazioni: primo uomo e donna sono stati Diego Poletto e Matteo Lometti (a pari merito) e Linda Perone. Giovanni Motta e Giovanni Ceccon sono stati il corridore più giovane e anziano della gara; la società più numerosa è stata la Pietro Micca Biella Running. Infine, Andrea Franciosi è stato il primo rotariano.