Golf, Trofeo Soldati a dura prova da pioggia e temporali FOTO

Pioggia forte e temporali hanno fortemente condizionato la seconda giornata del 17° Reply Italian International Under 16 Championship Teodoro Soldati Trophy. Alla fine dopo vari rinvii il Direttore di torneo Gianluca Curati ha fissato le prime partenze alle 12.30, sui tee delle buche 1 e 10, con 5 ore di ritardo sul programma originale, per sospendere poi definitivamente il gioco dopo l’ultimo acquazzone alle 18,30.

Sui fairway annacquati del Golf Club Biella Le Betulle, tra uno scroscio e l’altro, si è confermato al comando il toscano Paolo Perrino, tra i pochi a concludere le 18 buche previste (solo in 41 ci sono riusciti). Il portacolori del Royal Park, come il giorno precedente, dopo un inizio difficile (3 bogey nel prime 4 buche) ha iniziato la rimonta con 4 birdies (alle buche 7, 11, 16 e 18 sfruttando al meglio i par 5) di cui 2 nelle ultime 3 buche per chiudere in perfetto par e con un totale di 141 (68 73, -5). Al 2° posto ad un colpo il ceco Stepan Plasek con 142 (71 71, -4), tra i più bravi a districarsi nel bagnato, con 5 birides e 3 bogey. Bella prova anche del veronese Tommaso Rossi (Verona) che con 143 (70 73, -3) resiste al 3° posto. Risale posizioni l’inglese Charlie Rusbridge con 145 (72 73, -1).

Mentre scende il ceco Mikulas Vojtesek con 147 e un 77 (+4) di giornata. Tra i migliori del secondo round da segnalare Giovanni Bernardi (Margara) con lo score di 71 (con 4 birdie e 2 bogey) per un totale di 147 (76 71, +1). In rimonta ma bloccati alla buca 13 (sullo score di -3) lo scozzese Kiron Gribble e Michael Roberto Salotti (Castelfalfi). Come nel 2018 e 2019 (le sole due volte nell’ormai quasi ventennale storia del torneo dove non si è giocato un giro per maltempo) la manifestazione si giocherà su 3 giri. Domani il programma prevede al mattino dalle 7,40 il completamento del secondo round. Al pomeriggio dalle ore 14 le 18 buche finali e decisive con in campo i primi 42 della classifica (più gli eventuali pari merito) che hanno passato il taglio.

In palio oltre al titolo individuale ci sarà anche il Nations’Trophy (che verrà assegnato tenendo conto dei migliori 2 score su 3 dei primi due giri). Dopo 18 buche è al comando Italia 2 (Perrino, Cavaliere e Manini) con 142 punti, seguita dal Sudafrica (De Ruin, Walters e Weber) con 144 e Rep. Ceca (Vojtesek e Plasek) con 145. Nel Campionato sono scesi in campo 144 giocatori (su oltre 180 richieste) a rappresentare 17 nazioni: Italia, Inghilterra, Svizzera, Repubblica Ceca, Belgio, Irlanda, Sudafrica, Norvegia, Olanda, Germania, Francia, Svezia, Galles, Austria, Danimarca, Scozia e Finlandia. Il Reply Italian International Under 16 Championship, che è valido per il World Amateur Golf Ranking e per l’EGA European Men’s Amateur Ranking, si è costruito negli anni una solida tradizione di rivelatore di nuovi talenti, e la lista di chi è passato da questa gara per poi spiccare il volo nei tour professionistici (come Viktor Hovland, Matthew Fitzpatrick, Matteo Manassero, Renato Paratore, Haydn Porteous, Thomas Pieters, Brandon Stone, Paul Dunne, Thomas Detry, Guido Migliozzi, Zander Lombard, Kristoffer Reitan, Matthias Schwab e Marcus Kinhult) si allunga anno dopo anno.

Partner dell'evento è Reply, multinazionale leader sui nuovi canali di comunicazione e i media digitali. Un must del Campionato è il sistema live scoring che consente tramite un app aggiornamenti in tempo reale dei risultati del torneo ogni 3 buche. Per seguire i risultati in diretta della gara di tutti i partecipanti gli interessati non dovranno far altro che collegarsi al sito del G.C.Biella (www.golfclubbiella.it). Nell’ambito di cercare sempre di migliorare la qualità del servizio, dallo scorso anno al club è stato installato un enorme ledwall, più diversi schermi un vari punti della club house dove appare il leaderboard in diretta. L'evento si gioca come sempre sullo storico percorso di Magnano (ingresso libero) che si trova sulla statale che collega Biella ad Ivrea.