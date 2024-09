Cascina Oremo, dopo sabato 7 settembre riapre la ludoteca.

Il countdown è ormai agli sgoccioli: sabato 7 settembre sarà il giorno della tanto attesa riapertura di un luogo dedicato ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie. Uno spazio conosciuto anche come "La Piccola Manifattura" e gestito dalla Cooperativa Tantintenti. La ludoteca sarà aperta ogni sabato mattina dalle 9:30 alle 12, da settembre fino a giugno e offrirà una situazione imperdibile a bambini e accompagnatori, per trascorrere momenti di gioco, scoperta e apprendimento in un ambiente pensato su misura per loro. In occasione del “Festival Fuoriluogo” la mattinata di riapertura sarà arricchita da una lettura a sorpresa, un’iniziativa che sottolinea l’importanza della lettura fin dalla tenera età.

Cascina Oremo ospita infatti una delle "Librerie di piccoli lettori in erba", parte di un progetto diffuso sul territorio biellese, volto ad avvicinare i più piccoli al magico mondo dei libri. La Ludoteca della Piccola Manifattura non è solo un luogo di svago, ma un vero e proprio laboratorio educativo.

Gli spazi sono progettati per stimolare la creatività e l’apprendimento attraverso il gioco. I bambini, accompagnati da genitori, nonni o familiari, potranno esplorare diverse aree tematiche: dall'atelier sensoriale, dove ogni mese vengono proposti nuovi temi scientifici, manuali o artistici, alle aree dedicate alla manualità fine, alla pittura e alla scoperta delle stagioni. Ogni attività è ideata e realizzata per permettere di sperimentare in modo libero e divertente, in linea con il "ritmo costruttivo della vita" di Maria Montessori.

La struttura, moderna e attrezzata, offre materiali innovativi per attività ludico-educative, permettendo ai bambini di sviluppare le loro competenze espressive e artistiche. Il coinvolgimento attivo dei genitori e dei nonni è fondamentale: la Ludoteca è infatti un luogo di incontro e socializzazione non solo per i più piccoli, ma anche per le loro famiglie.