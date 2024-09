Come seguire Torx with Kailas live: percorsi, roadbook e classifiche

Ormai ci siamo: ancora pochi giorni – se non ore – e il Torx with Kailas prenderà il via con un’edizione spettacolare. Cinque gare, quasi 2800 atleti da più di 70 Paesi, 10 giorni di sport a tanti livelli.

La Torx Live sarà anche quest’anno il punto di riferimento per seguire tutto il Torks. Un contenitore video attivo 24 ore su 24 a partire dalle 14.00 di venerdì 6 settembre con interviste, dirette lungo il percorso, classifiche, commentatori in tre lingue, backstage, immagini di repertorio, live di arrivi e partenze: tutto quello che serve per conoscere tutti gli aspetti a 360 gradi del Torx e vivere le sue emozioni come se si fosse dentro la gara. Tanti i contenuti che verranno diffusi sui canali social, in particolare su Instagram e Facebook, con aggiornamenti delle classifiche, stories, fotografie che sapranno combinare l’agonismo di chi gareggia e la magnificenza delle montagne valdostane.

Sul sito live.torxtrail.com saranno disponibili le classifiche live delle cinque gare. È possibile scegliere la modalità di visualizzazione preferita: top 5, tabella, mappa. Tutti gli atleti del TOR450 e quelli del TOR330 che ne hanno fatto richiesta hanno con sé un dispositivo gps che consentirà di vedere la loro posizione in tempo reale. Degli atleti senza gps verrà indicata sulla mappa la posizione stimata in base al passo, alla performance e alla difficoltà del luogo in cui si trovano. È inoltre possibile scaricare il roadbook, uno strumento prezioso per avere con sé planimetrie, tabelle dei passaggi e cartine, per seguire Torx dal vivo, passo per passo.

In una gara di tanti giorni in alta montagna, è fondamentale conoscere le condizioni meteorologiche. Sul sito del centro funzionale della regione autonoma Valle d’Aosta è presente un’apposita sezione con bollettini meteo aggiornati ogni giorno nei vari settori della regione. Inoltre, è attivo un canale Telegram per ricevere i bollettini direttamente sullo smartphone.

A causa delle condizioni di alcuni sentieri, si sono resi necessari dei cambi di percorso, in particolare nella zona del Col de la Seigne e Rifugio Sella (TOR450) e di Oyace (TOR330). Nella sezione download del sito sono presenti tutte le tracce ufficiali aggiornate.