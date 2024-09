Culturalmente si presenta ai biellesi, ecco le prossime iniziative in programma

Come noto la provincia di Biella soffre da tempo di una crisi economica e sociale. Questa situazione ha indotto nel 2011 alcune personalità a costituire “Culturalmente – Associazione Biellese di Promozione Culturale – Onlus” per impegnarsi attivamente nel rilancio del territorio biellese puntando ad una riscoperta e valorizzazione del suo notevole patrimonio storico-artistico, archeologico e culturale.

Negli anni si sono sviluppate varie iniziative (serate di diapositive, mostre, creazione di eventi storico-archeologici con l’importante progetto “Spazi Medievali”) nonché collaborazioni con Enti pubblici, con la Proloco di Candelo e contribuito alla fondazione dell’Associazione “Centro Documentazione Ricetti”. Attività tuttora in essere.

“Nel 2024 ci siamo iscritti al R.U.N.T.S. con la denominazione di “ Culturalmente – Associazione Culturale Biellese – E.T.S.” e continuiamo a proporre incontri, manifestazioni, mostre e convegni per far conoscere l’arte, la storia e le tradizioni socio-culturali del territorio, passeggiate alla scoperta delle sue bellezze naturalistiche e archeologiche e altro ancora – spiegano - Privilegiamo certo il territorio ma abbiamo anche uno sguardo attento verso la Regione, l’Italia e, perché no, il mondo intero. La nostra nuova sede si trova in una cantina del Ricetto di Candelo (prima Rua a destra), nella quale vogliamo organizzare parte del programma suesposto, oltre ad aperitivi culturali e mostre. Per svolgere tali attività la nostra associazione intende riunire persone che siano disposte a partecipare alla riuscita delle nostre iniziative sociali. Culturalmente -Associazione Culturale Biellese – E.T.S. intende altresì continuare a collaborare con gli Enti e le Istituzioni pubbliche e private attive sul territorio e/o preposte alla tutela dei Beni Culturali e Ambientali. La diffusione delle nostre attività verrà supportata tramite le più moderne forme di comunicazione (anche con un nuovo sito internet)”.

Prossime iniziative:

13.09.2024 – Presentazione del libro del socio Amedeo Leone “La privacy al centro”

14.09.2024 - Corso creativo (candele decorative) 15.09.2024 – Partecipazione alla “Fiera della Parola e delle Emozioni 2024” con scrittori biellesi presenti nella sede del Ricetto

21.09.2024 – Conferenza con il Dr. Andrea Cionci , autore del libro best-seller “Codice Ratzinger” A metà novembre ’24 - Corso creativo (addobbi natalizi) Con date ancora da stabilire ( ma entro la primavera 2025) - mostra fotografica - mostra pittori biellesi – mostra di bambole ….e altro ancora …..