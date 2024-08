Rally: Biella Motor Team correrà a Piancavallo con il pilota Stefano Serini

Appuntamento importante, nel fine settimana domani e sabato 31 agosto, per la scuderia Biella Motor Team che sarà presente al Rally Piancavallo, in provincia di Pordenone. La gara è la sesta prova del Trofeo Italiano Rally ed anche il terzo ed ultimo appuntamento della Coppa Rally Zona 5.

Al via della gara friulana la scuderia presieduta da Claudio Bergo ha iscritto l’equipaggio formato da Stefano Serini e dal navigatore bellunese Nicola Argenta che saranno presenti con il numero 21 a bordo della Mitsubishi Lancer Evo IX di classe N4.

Dopo aver vinto la classe N4 nei precedenti appuntamenti della CRZ5, Rally del Friuli e Rally Città di Scorzè, il pilota ossolano cerca al Piancavallo i punti della sicurezza per conquistare il titolo di classe nella Coppa Rally di Zona. Un successo prestigioso ma ancora più importante perchè permetterebbe a Serini la partecipazione alla Finale di Coppa Italia che quest'anno è il Rally della Lanterna a Genova in programma per l’8-9 novembre.