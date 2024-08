Biella Motor Team vince il Rally Città di Torino.

Grande soddisfazione per la scuderia Biella Motor Team che torna dal Rally Città di Torino, uno degli appuntamenti più blasonati del calendario piemontese, con il successo assoluto di Ivo e Sarah Frattini nella gara riservata alle auto storiche. Con la loro BMW M3 di 4° Raggruppamento l’esperto pilota, novarese di Borgomanero, con la figlia, esordiente assoluta in un rally, ha offerto una prestazione maiuscola prendendo subito la testa e rispondendo per tutta la gara agli attacchi degli avversari, arrivando da trionfatori a Venaria Reale. “Come esordio, niente male! Grazie a mio papà per aver realizzato il nostro sogno nel cassetto, è stato ancora meglio di quanto potessimo immaginare” le parole di Sarah Frattini all’arrivo.

Nella gara moderna, invece, poca fortuna per il navigatore Nicolino Crevani, che correva al fianco di Lorenzo Griffa su una Renault Clio Williams di classe N3: è stato costretto al ritiro nelle prime battute per un lieve incidente. Nel bergamasco Rally del Sebino, invece, la navigatrice Roberta Steffani ha visto l’arrivo. Al fianco di Mirko Bussini su una Renault Clio RS, ha finito al dodicesimo posto di classe Rally5, chiudendo al settantaseiesimo posto della classifica generale.