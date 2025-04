Si getta nel canale per salvare il cane ma va in ipotermia: tratto in salvo nei boschi di Salussola

Operazione di salvataggio nei boschi di Salussola. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 17 aprile, dove un uomo è stato prontamente soccorso.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che lo stesso si sia gettato in un canale per salvare il suo cane, travolto dalla piena del torrente. Riuscito nel suo intento, era completamente bagnato e, bloccato per un lungo periodo in un'area boschiva, non ha potuto più a muoversi a causa dell’ipotermia. Provvidenziale l’intervento di un pastore che notandolo ha subito allertato il sindaco Manuela Chioda e il comandante della Polizia Locale di Salussola che, in breve tempo, sono giunti sul posto assieme al responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Poco dopo è scattato l’allarme al 112 ma non potendo decollare l’eliambulanza del 118 per il maltempo, sono state inviate in frazione Arro 2 squadre del Soccorso Alpino e un ambulanza del 118. Con l’aiuto del personale della Polizia Locale, l’uomo è stato portato in barella fino al punto in cui l’ambulanza lo ha caricato e trasportato all’ospedale per le cure del caso. Il cane verrà affidato ai servizi sociali fino a quando non sarà dimesso il suo padrone.