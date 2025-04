Maltempo, aggiornamenti dal guado di Castelletto: “Situazione resta sotto osservazione” VIDEO

Giungono importanti aggiornamenti dal comune di Castelletto Cervo. Questa la nota apparsa sui canali social dell'amministrazione: “Durante la notte e nella mattinata odierna sono proseguiti i controlli e il monitoraggio del territorio e dei corsi d'acqua da parte del gruppo di Protezione Civile tra Baraggia e Bramaterra, con il supporto diretto del sindaco e del vice, dell'ufficio polizia locale e dell'ufficio tecnico del Comune".

E aggiunge: "Al momento la viabilità non risulta compromessa, ma la situazione resta sotto osservazione con particolare attenzione ai torrenti Cervo e Ostola in località Cantone Molino, Cantone Valle e Via per Buronzo. L’allerta prosegue per tutta la giornata di oggi: limitare gli spostamenti soprattutto nelle ore notturne, evitare la sosta in prossimità di corsi d’acqua e ponti e prestare la massima attenzione agli aggiornamenti”.