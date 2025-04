Strade allagate e rive straripanti: criticità sulla strada per Bielmonte VIDEO

Strade allagate e rive straripanti: criticità sulla strada per Bielmonte.

Le abbondanti piogge non risparmiano le aree montane prossime a Bielmonte. Segnalati numerosi smottamenti e allagamenti: l'acqua che scende copiosamente dai versanti scavalca i muri che non sono più in grado di contenerla, riversando fango e detriti sul manto stradale.

Entrambi gli accessi, dalla Valle Cervo e Panoramica Zegna, presentano criticità. Si invita pertanto a prestare la massima attenzione ed evitare spostamenti non necessari e attenersi alle indicazioni fornite dalle autorità competenti. Le squadre di emergenza sono al lavoro per ripristinare la viabilità.