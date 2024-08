Taglio e diserbo, cantieri in città

Sono state tante le segnalazioni arrivate in redazione in questi giorni di erba alta, verde non curato.

Il comune di Biella a questo proposito ha previsto lavori di taglio e diserbo in varie vie, lavori che sono stati affidati ad una ditta locale.

Saranno interessate via Lamarmora, via Oberdan, via N. Sauro, via D. Chiesa, via De Marchi, via De Genova, via E. Bona, via Garibaldi.

Il cantiere aprirà il giorno 02.09.2024 e lo resterà fino al giorno 04.09.2024, tutte le mattine, dalle 6.00 alle 12.00.

Nelle aree in questione è istituito il limite dei 30 km/h, il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato gestito da segnaletica mobile e movieri (no semafori).