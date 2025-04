Provincia, a Biella approvati il Piano delle attività (PIAO) e il Piano anti corruzione (PTPCT) per il triennio 2025-27

La Provincia di Biella ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025–2027 (PTPCT), allegato al Piano di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'ente.

L'obiettivo è la semplificazione dell'attività amministrativa e una maggiore qualità e trasparenza dei servizi pubblici. I cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi sono invitati a presentare proposte di modificazione e/o osservazioni al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025-2027, delle quali l'Ente terrà conto per aggiornare i contenuti del Piano. Considerata la natura dinamica del Piano, che può essere adeguato e migliorato in qualsiasi momento, le osservazioni e le proposte di modifica potranno essere presentate, senza termini di scadenza: mediante posta elettronica all'indirizzo: trasparenza@provincia.biella.it o mediante posta certificata all'indirizzo: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ha come obiettivo quello di “assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”. Le finalità del PIAO sono, dunque, in sintesi: consentire un maggior coordinamento dell’attività programmatoria delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione; assicurare una migliore qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Dal documento emergono gli obiettivi della programmazione. Attraverso il PIAO l’Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare. Il documento è suddiviso in due sezioni: Sezione Valore pubblico, performance e anticorruzione: contiene gli obiettivi della Provincia secondo la rappresentazione del “valore pubblico” che le stesse attività sono in grado di generare nella collettività, territorio e stesso Ente amministrato. Sezione Organizzazione e capitale umano: qui viene rappresentato il modello organizzativo dell’Ente con le sue articolazioni interne in Aree e Servizi. I documenti sono pubblicati sul portale della Provincia di Biella, nella specifica sezione Amministrazione trasparente.