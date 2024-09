Biella, oltre 100 interventi di manutenzione del verde tra luglio e agosto. Franceschini: “Rimetteremo in ordine l'intera città"

La manutenzione del verde resta sempre tra i temi più caldi a Biella, nei quartieri, come nel cuore cittadino. Tra le ultime segnalazioni c'è quella che riguarda il Giardino Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia, meglio conosciuto come il parco delle Oche in Regione Croce a Chiavazza.

"Leggo notizie di stampa dove si registra la preoccupazione di molti cittadini riferite alla situazione del verde che comprende una mia delega specifica - Parchi e Giardini - commenta l'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini - . Voglio rassicurare i cittadini che io stesso in qualità di assessore e l’intera giunta comunale siamo sensibili sull'argomento, e sin dal primi giorni ci stiamo impegnando per dare una soluzione alle decine e decine di situazioni critiche ereditate".

L'assessore fa particolare riferimento anche al Parco delle Oche a Chiavazza. "Siamo al corrente della situazione - continua Franceschini - tanto è vero che avevamo già messo in programma nelle settimane scorse l'intervento e la sua esecuzione entro la metà di settembre. Stiamo seguendo delle priorità quali le scuole che inizieranno la prossima settimana ed emergenze causate da eventi atmosferici per la messa in sicurezza di piante crollate".

"Preciso che nei primi due mesi del mio mandato (luglio e agosto) - continua Franceschini - abbiamo eseguito numerosissimi interventi tra cui uno dei più importanti la rimozione di circa 40 alberi al Parco della Rovere, per mettere i sicurezza l'area e garantire la pubblica incolumità. Abbiamo incaricato due imprese per l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria".

Nel dettaglio il Comune nel mese di luglio ha affidato oltre 100 interventi alle due imprese e 12 interventi nel mese di agosto e tutti sono stati ultimati sia nei quartieri che in centro.

In cantiere, ad oggi, nel mese di settembre ne sono previsti già più di una trentina, ma l'elenco è destinato ad allungarsi.

Un'attività senza sosta per il Comune: "Il fatto è che al momento stiamo intervenendo per lo più per smaltire tutte le emergenze - conclude l'assessore - e quando avremo finalmente finito gli uffici stenderanno una programmazione in modo da poter lavorare sull'ordinario e avere la città in ordine, sia in centro che in periferia. Il mio obiettivo è di arrivare a non dover più rincorrere le emergenze, ma lavorare serenamente. Ringrazio i dirigenti e il personale degli uffici per la preziosa collaborazione. Io e la giunta ci stiamo muovendo velocemente e con grande impegno e stiamo lavorando assiduamente.

Spiace constatare che chi in passato ha ricoperto il mio ruolo non si sia mosso con la stessa celerità e impegno, se così fosse stato non ci troveremo in questa situazione".