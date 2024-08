Accoglienza in Valle Cervo, un residente: "Oasi di bellezza frequentata da maleducati"

Attraverso l'articolo "Biellesi, brava gente, ma con l’accoglienza poca dimestichezza" abbiamo chiesto ai nostri lettori di inviarci segnalazioni positive, per far capire a tutti che esiste anche un’altra faccia della nostra accoglienza, magari ancora un po' sconosciuta, ma esiste.

Aspettiamo le vostre segnalazioni e auspichiamo un cambio di tendenza, non è impossibile. redazione@newsbiella.it. E intanto ci è arrivata questa:

Riceviamo e pubblichiamo:

"Buongiorno a tutti, sono residente in Valle Cervo e a proposito delle polemiche vorrei dire la mia opinione.

È stato scritto che al lunedì ci sono attività chiuse, forse è vero ma sono molte di più quelle aperte, basta informarsi e posso elencarle. Sul fatto dei sentieri è vero ma questo riguarda Provincia e Regione.

Sulla pulizia vorrei far notare che ho visto persone che non sono residenti pulire le postazioni dei cassonetti, e ringrazio. Ora l'attenzione la porterei su chi sporca, mi rivolgo specialmente agli avventori del Pic nic, portano da casa cibo ma non portano a casa immondizia, la lasciano dove viene comodo a loro senza coscienza. Altra cosa sono i nostri amici cani, sono degli amori ma non sanno raccogliere la cacca, sarebbe opportuno che fossero i padroni a farlo.

Riepilogo: la Valle Cervo è un'oasi di bellezza, chi la frequenta specialmente nei periodi estivi sono la maggior parte dei maleducati"