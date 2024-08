Viverone, nelle scuole si lavora per accogliere i bambini a settembre

Il valore dell'intervento è di oltre 2 milioni, per la precisione 2 milioni e 200 mila euro. Una cifra importante per il complesso scolastico per il quale il Comune ha dovuto affrontare più di un problema relativo sia al cantiere che ai pagamenti da parte dello Stato. Ora però sembra che tutto sia in via di risoluzione e i bambini a settembre torneranno a scuola nelle loro classi.

"La ditta che ha l'appalto dei lavori ci ha detto che per quando inizia la scuola gli iscritti potrebbero essere accolti regolarmente nelle loro aule - spiega il sindaco Massimo Pastoris - . Ovvio che speriamo che non sopraggiungano impedimenti vari, ma speriamo proprio di no. La consegna dei lavori sarebbe a novembre, ma al momento il cantiere è all'interno e poi si sposterebbe all'esterno per non intralciare le lezioni".

I lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico delle scuole erano incominciati nel 2021 e negli anni l'amministrazione aveva interessato per tutta una serie di questioni nate l' Anci, la Prefettura di Biella e i Ministeri competenti.