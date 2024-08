E' stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere un 21enne residente a Vigliano, che in seguito a una perquisizione è stato trovato in possesso non giustificato di un "opinel" con una lama di circa 20 centimetri.

Il ritrovamento è avvenuto a Valdengo, all'interno della sua auto da parte dei Carabinieri di Vigliano, che hanno proceduto a una perquisizione in quanto avrebbero visto il giovane all'interno della sua auto in sosta con atteggiamento sospetto.