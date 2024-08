Se trovo un cane per strada cosa faccio? I consigli di Aspa Animali solo per amore

Che fare se hai trovato un cane?

Se hai trovato un cane "vagante", per prima cosa verifica che nelle vicinanze non ci sia il suo padrone o la sua casa.

Se il cane ti sembra perso, o se è ferito, chiama la Polizia Locale o il 112, che inoltreranno la chiamata al servizio di recupero competente e li faranno portare al Canile. Nella maggior parte dei comuni del Biellese, questo servizio è svolto dal Canile Consortile Biellese, che è generalmente in grado di garantire l'intervento entro mezz'ora dalla chiamata. Nel frattempo, è opportuno rimanere sul posto fino all'arrivo dell'addetto. Se il cane si allontana, cerca di seguirlo a distanza o di trattenerlo ma senza tentare di catturarlo. L'operatore del canile, persona esperta e adeguatamente attrezzata, provvederà alla cattura con i mezzi più idonei, senza causare traumi o sofferenza all'animale.

Appena giunto in canile, il cane sarà esaminato e adeguatamente curato. Se è possibile rintracciarne il proprietario, sarà immediatamente restituito; in caso contrario, dopo 10 giorni di osservazione potrà essere dato in affidamento a chi ne fa richiesta.

Anche se animati dalle migliori intenzioni, è vietato appropriarsi di un cane vagante senza effettuare questi passaggi: si rischia perfino di essere denunciati per appropriazione indebita.