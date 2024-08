Rugby, torna a disposizione il pilone Enrico Panigoni

Enrico Panigoni, storico pilone gialloverde, giocherà a Biella la stagione 2024/25. La conferma è arrivata negli ultimi giorni, quando lui ha dichiarato la sua disponibilità a mettersi ancora una volta a disposizione della squadra: “Sono a Biella da dodici anni e non avevo nessun motivo per cambiare. A dirla tutta, dopo aver conosciuto e iniziato a lavorare con il nuovo allenatore della mischia Carlo Orlandi, le mie motivazioni sono ulteriormente cresciute. Le aspettative sono molto alte, soprattutto per una prima linea come me. Sicuramente sarà una stagione molto divertente”.

Corrado Musso, direttore sportivo Brc: “Enrico è un ragazzo che nell’ultima stagione non ha trovato molto spazio, ma che fa parte della famiglia Brc da una vita. Ha ancora voglia di mettersi in gioco e sta lavorando duramente in questa preseason per arrivare pronto ai blocchi di partenza. E’ uno dei ragazzi che di anno in anno è cresciuto insieme alla squadra. L’asticella nel tempo si è alzata costantemente e lui è sempre stato in grado di mettersi in pari con il livello richiesto: una continua crescita. Ci aspettiamo che anche questa volta riesca a dare il suo personale contributo al gruppo che si affaccia alla nuova categoria della quale non conosciamo ancora il reale livello, ma che ci aspettiamo molto alto”.