Occhieppo Superiore, il Comune contribuisce alle associazioni del paese

Il Comune di Occhieppo Superiore riconosce l'associazionismo quale strumento di coinvolgimento della cittadinanza, volto al miglioramento della qualità della vita personale e sociale.

Per questo motivo, la Giunta Comunale dello scorso 30 luglio ha stanziato contributi in favore di due associazoni del paese.

L'Associazione Pescatori Occhieppo Superiore ha ricevuto 2.000 euro per le attività che promuove, e per la manutenzione dell’area di ristoro del laghetto, luogo di svago per i bambini delle scuole, e luogo adatto alle attività organizzate dal consorzio IRIS.

Settecento euro in favore della Pro Loco, come sostegno all'organizzazione della 9° Esposizione della Pezzata Rossa d’Oropa, evento molto apprezzato dai Biellesi, che si è tenuto in Regione Castellazzo dal 19 al 21 aprile di quest'anno.