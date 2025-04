Segnaletica orizzontale, riprendono i lavori sulle strade provinciali: si comincia in Valle Elvo

Riprendono oggi martedì 9 aprile gli interventi di segnaletica orizzontale, dopo la pausa dei mesi con le temperature più basse. I primi lavori saranno fatti in questi giorni lungo le strade della Valle Elvo ovest.

Per consentire le operazioni la viabilità sarà limitata a senso unico alternato, nei tratti in cui le squadre sono al lavoro, come da ordinanza n.54/2025 Questo è l'elenco delle strade sulle quali si interverrà in questo lotto di lavori.

Al contempo è in lavorazione un nuovo progetto: SP 113 Coggiola – Trivero; SP 117 Destra Sessera; SP 235 di Azoglio; SP 303 Candelo – Sandigliano; SP 306 di Cerreto – Castello; SP 315 Buronzo – Masserano; SP 401 di San Clemente; SP 404 Muzzano – Occhieppo Inferiore; SP 416 Cerrione – Salussola; SP 419 della Serra; SP 500 Valle Elvo; SP 504 Cossila San Giovanni – Pollone; SP 506 Pralungo – Biella; SP 510 di Miagliano; SP 511 del Santuario di Graglia;SP 511/A Circonvallazione di Graglia.