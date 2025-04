Strada della Serra: posate e ultimate tutte le barriere paramassi

Dopo molti mesi di lavori importanti, la viabilità lungo la provinciale della Serra, fondamentale collegamento tra Biellese e Valle d'Aosta torna regolare.

Si sono conclusi da alcuni giorni i lavori di posa delle reti di difesa attiva e barriere paramassi a difesa passiva della viabilità. Si è trattato di un cantiere molto impegnativo, sia per la tipologia dei lavori che per la dimensione dell'intervento.

Inoltre, dopo gli eventi atmosferici che del 26 e 27 ottobre 2024, la strada della Serra, SP 419, ha subito danni tali da rendere necessaria la chiusura per alcuni giorni, per via di alcuni massi di grandi dimensioni caduti sulla carreggiata.

Immediatamente è stata disposta la chiusura della strada, e dal 5 di novembre la strada è stata riaperta al traffico a senso unico alternato, mentre i tecnici di Provincia hanno riprogrammato e riprogettato in parte il cantiere già esistente per includere gli ulteriori interventi per l'instabilità dovuta alle piogge del 26/27 ottobre.

I lavori dell'intero cantiere sono stati finanziati coi fondi PNRR per €. 1.200.000.