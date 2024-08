Appuntamento letterario da non perdere in alta Valle Cervo. Il prossimo 15 agosto, alle 15, in piazza della chiesa, nella caratteristica frazione di Sassaia, l'autrice e scrittrice Silvia Avallone presenterà il suo libro Cuore Nero.

Per l'occasione, è possibile raggiungere il borgo a piedi attraverso la mulattiera con ritrovo davanti al Municipio di Campiglia Cervo intorno alle 14.