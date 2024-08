Era presente anche la Polizia Locale nel sinistro autonomo avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 5 agosto, in via per Candelo, a Biella.

Stando alle prime ricostruzioni, un tir avrebbe abbattuto un palo dell'illuminazione pubblica mentre era intento a compiere alcune manovre sulla strada. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche i tecnici preposti per la riparazione del danno.