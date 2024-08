Buche pericolose al parcheggio del Piazzo, Franceschini replica: “Già predisposto il piano di intervento”.

A seguito delle segnalazioni inerenti le “pericolose buche nel parcheggio del Piazzo di Biella” Cristiano Franceschini, assessore ai Lavori pubblici, Strade e Manutenzioni, intende fornire una precisazione: “Il Comune – dichiara -, ha già predisposto un piano di intervento sulle strade di Biella e le buche in oggetto sono già state prese in considerazione. Le problematiche censite sono già inserite fra le priorità di questi giorni e con un po’ di pazienza, sarà possibile vedere i risultati a breve. È possibile che, a partire da domani, alcuni interventi vengano già portati a termine”.

Franceschini, come sottolinea, dal giorno del suo insediamento ha messo a disposizione dei cittadini un servizio di comunicazione che permette a tutti i cittadini di inviare le proprie segnalazioni: “Se le invierete alla mail istituzionale, appositamente strutturata, noi sapremo dove sono le criticità e sulla base dei tempi tecnici per l’attuazione, intendiamo risolvere le criticità in tempi utili”.

L’assessore invita quindi i cittadini a scrivere al seguente indirizzo: cristiano.franceschini@comune.biella.it e consiglia di indicare con il miglior dettaglio possibile il problema in esame: “Foto, descrizioni e riferimenti precisi ci permetteranno di incrementare l’efficienza. Tecnici e amministratori sono impegnati da settimane su questi fronti e non siamo consapevoli delle criticità”.