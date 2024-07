Criticità stradali, degrado, incuria: a Biella il cittadino potrà inviare le segnalazioni direttamente all'assessore

“Ci stiamo adoperando per risolvere le criticità presenti in città per non dover più rincorrere l'emergenza e viverla quotidianamente. Si sta lavorando per definire una programmazione ordinaria delle manutenzioni stradali, assieme alla cura di parchi, verde, impianti ed edifici pubblici”.

Parola del neoassessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini che, nelle scorse settimane, si è insediato nel suo nuovo ufficio, ad un mese dalle elezioni comunali che hanno decretato come vincitore l'attuale sindaco Marzio Olivero. “Sono onorato dell'incarico che mi é stato conferito, lavorerò a tempo pieno, con la stessa determinazione e lo stesso impegno dedicati nella mia lunga carriera lavorativa: ben 40 anni a capo del Dipartimento Controllo Qualità in 4 importanti aziende tessili biellesi – spiega - I primi giorni li ho dedicati a conoscere il personale, formato da dirigenti, tecnici e impiegati, e a prendere visione dei progetti inerenti i lavori pubblici, già avviati e in corso di definizione, oltre alla conoscenza del funzionamento degli uffici. Il mio assessorato si è già messo all'opera per risolvere le criticità emerse nel corso dei mesi e accentuate negli ultimi tempi dalle ingenti piogge. Penso allo stato delle strade e dei giardini pubblici”.

Dal giorno del suo insediamento le segnalazioni inoltrate dai cittadini sono numerose e quotidiane: “Sono davvero tante – ammette - Intendo raccoglierle all'interno dell'indirizzo email istituzionale per una corretta e standardizzata gestione. Invito i cittadini a inviarmi quelle di particolare criticità, assieme alle richieste di intervento, ben dettagliate di luoghi, vie, numeri civici, riferimenti e una breve descrizione a: cristiano.franceschini@comune.biella.it Queste verranno raggruppate in modo sistematico e, dopo una puntuale valutazione, saranno girate agli uffici di competenza per programmare gli interventi necessari. Voglio rendermi conto di ogni situazione messa a corrente. I cittadini avranno una risposta su quanto determinato unito alle eventuali tempistiche di intervento”.

Grande attenzione anche ai progetti di riqualificazione urbana, già avviati dal predecessore Davide Zappalà: “Come in via Italia e in altre zone della città, già programmati e da mettere in cantiere – conclude Franceschini – Ne sto prendendo visione per iniziarli e portarli a termine. Nei prossimi mesi, saranno rese note novità importanti su questo fronte”.