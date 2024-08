32enne in escandescenza danneggia la porta del Pronto Soccorso, verrà denunciato (foto di repertorio)

Carabinieri in azione al Pronto Soccorso per un uomo in escandescenza che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe danneggiato una porta della struttura.

È successo in piena notte. Al loro arrivo, il 32enne è stato portato alla calma. Ora, molto probabilmente, verrà denunciato.