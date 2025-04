Famiglie a teatro: riparte a Biella la rassegna della Fondazione Cassa di Risparmio

Al via il 17 maggio a Palazzo Gromo Losa la nuova edizione di “Famiglie a teatro” la rassegna della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che offre a famiglie con bambini la possibilità di assistere gratuitamente a spettacoli teatrali appositamente creati per quella fascia di pubblico.

L’iniziativa si inserisce in un filone ben consolidato di attività della Fondazione nell’ambito della lotta alla povertà educativa, il teatro infatti, al pari della lettura, ha molteplici effetti positivi: libera le potenzialità espressive dei bambini; favorisce la crescita artistica; migliora le capacità relazionali; incoraggia la collaborazione, la comunicazione e la condivisioni; aiuta a sviluppare l'empatia e a comprendere le emozioni degli altri; restituisce centralità all'essere umano in tutte le sue componenti, fisiche e spirituali.

“Famiglie a teatro è un progetto di grande impatto sociale e culturale, un’iniziativa virtuosa che con risorse contenute riesce a impattare in modo duraturo sulla vita dei bambini in una fase di crescita importante – commenta il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Michele Colombo – per questo ogni anno lo riproponiamo con piacere e convinzione”.

Questo l’elenco degli appuntamenti in programma:

· sabato 17 maggio 2025, CANZONCINE UN PO'...BAMBINE recital di canzoni e brevi storie per attore e chitarre – Compagnia Teatrale Stilema Auditorium di Palazzo Gromo Losa

· sabato 7 giugno 2025 IL MONDO SENZA PLASTICA IN 80 GIORNI - Areté Ensamble – Corte centrale di Palazzo Gromo Losa

· domenica 15 giugno 2025, CHI SEI? - Fondazione Teatro Ragazzi Onlus – Corte centrale di Palazzo Gromo Losa

· domenica 22 giugno 2025, IN VIAGGIO CON IL PICCOLO PRINCIPE – Fondazione Teatro Ragazzi Onlus – Corte centrale di Palazzo Gromo Losa

Tutti gli spettacoli avranno luogo alle 18 e saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento posti previa prenotazione, in caso di pioggia verranno realizzati all’interno dell’Auditorium di Palazzo Gromo Losa.