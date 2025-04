Il WWF lancia la Primavera delle Oasi, un mese intenso per il Giardino Botanico di Oropa

Saranno centinaia le esperienze diverse da godere grazie ad un’immersione totale nelle sue 100 aree protette in tutto il Paese.

Si può già pianificare e prenotare la propria giornata sulla pagina – https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/primavera-delle-oasi/- ritrovare il proprio benessere approfittando del risveglio della Natura e ricordare quanto sia importante difendere la biodiversità (quella italiana è la più ricca d’Europa) per noi e per le generazioni future grazie alla campagna Our Nature.

Per il 1° maggio, intanto, è prevista l’apertura di stagione del Giardino Botanico di Oropa, Oasi WWF sin dal 1998, che ha in programma una serie di iniziative che si svilupperanno sino ad autunno inoltrato, sia ad Oropa ma anche nella Riserva Naturale Parco Burcina, dove il WWF storicamente gestisce alcune attività didattiche e di divulgazione. Il Giardino Botanico è fortemente impegnato, in questo periodo, nella revisione, digitalizzazione e valorizzazione dell’Erbario storico di Oropa (Flora Montis Oropae) oggetto di finanziamento PNRR che volge al termine e che nelle prossime settimane sarà protagonista di un nuovo episodio del Podcast “BotaniCAST”, il nuovo mezzo di comunicazione dell’Oasi di Oropa.

Il giardino sarà aperto nei giorni 1, 2, 3 e 4 maggio con orario 10:00-18:00, quattro giorni per assaporare la primavera in montagna, che sta appena iniziando a sbocciare: visite guidate incluse nel biglietto d’ingresso nei giorni festivi. La settimana successiva, in occasione dell’Adunata degli Alpini di Biella, ancora quattro giorni di apertura (consueto orario): 9, 10, 11 e 12 maggio. Saranno disponibili le stelle alpine dell’Adunata.

Domenica 18 maggio è il Fascination of Plant Day. Le piante sono la spina dorsale di tutta la vita sulla Terra: regolano il nostro clima, purificano la nostra acqua, aiutano a creare terreni ricchi e tutelare i suoli dall'erosione. Al Giardino Botanico avrete una fantastica occasione per celebrare l'importanza delle piante e saperne di più sul ruolo chiave che giochiamo tutti nella loro conservazione.

Sabato 24 maggio celebreremo la Giornata europea dei Parchi. In questa data si ricorda il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo parco naturale europeo. obiettivi e le attività dei Parchi Nazionali, dei Parchi Naturali, delle Riserve della Biosfera, dei Siti Natura 2000 e delle altre Aree Protette.