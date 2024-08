Processione Fontainemore, alcune precisazioni dall'Unione Montana Valle Cervo sulla sistemazione del sentiero

Riceviamo e pubblichiamo:

“Visto alcuni articoli si precisa quanto segue: la sistemazione del tratto terminale percorso dai pellegrini provenienti da Fontainemore, sentiero D13 della Pissa e più precisamente i 2 km dal Delubro al guado sul rio Trotta compresa la regimazione spondale del rio a monte e valle del guado e la risagomatura dello stesso sono stati eseguiti dall’Unione Montana Valle del Cervo – la Bursch per un importo complessivo di €58.692 compresi di IVA; i soldi utilizzati provengono per €36.000 dalle annualità 23 e 24 che il Comune di Biella versa all’Unione Montana Valle Cervo per la gestione della Conca di Oropa, i restanti €22.692 provengono da avanzo di amministrazione dell’Unione Montana stessa.

Per completezza d’informazione è importante sottolineare che questi lavori erano già programmati e concordati con la precedente Amministrazione di Biella, che durante gli incontri intercorsi per i lavori aveva già previsto la sistemazione delle passerelle in legno nella parte alta del Colle verso Oropa. Questi i fatti reali circa la sistemazione del sentiero utilizzato dai pellegrini per la Processione di Fontainemore. Grande il lavoro svolto dagli uffici dell’Unione Montana, che pur sotto organico ci ha messo il massimo impegno, unitamente alla parte politica composta dai Sindaci della Valle Cervo che con un importante sforzo economico hanno messo a disposizione i soldi per completare i lavori in tempo utile.

L’obiettivo era quello di rimettere in sicurezza il sentiero per l’evento della processione di Fontainemore e lasciarlo quindi ai turisti che sempre più numerosi si recano ad Oropa, ciò è avvenuto ma questa precisazione era perlomeno doverosa”.

Il Presidente dell’Unione Montana Valle Cervo La Bursch, Davide Crovella