Nei prossimi giorni verranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza per dare un volto al presunto autore del furto, avvenuto ieri pomeriggio, 30 luglio, in via Novara, a Biella.

Sembra che sia stato rubato un monopattino elettrico. Ad allertare le forze dell'ordine il proprietario che ha ritrovato la propria catena con lucchetto danneggiata e il mezzo sparito. Gli accertamenti di rito sono affidati agli agenti delle Volanti di Polizia.